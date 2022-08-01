Документальный фильм "Посмотри на город" покажут на Нижегородской ярмарке 19 августа Культура и отдых

Кадр из фильма Фото: соцсети Нижегородской ярмарки

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Документальный фильм "Посмотри на город" покажут на Нижегородской ярмарке 19 августа. Об этом сообщили представители Ярмарки.

Согласно информации, сеанс начнется в 20:30 на открытой площадке перед вторым павильоном Нижегородской ярмарки. Вход свободный.

Фильм "Посмотри на город", предоставленный ГТРК "Нижний Новгород", был снят в 1963 году Юрием Беспаловым, Игорем Кузнецовым и Юрием Адриановым. Он посвящен Нижнему Новгороду

"Лента до сих пор остается эталоном неигрового кино и одним из первых признаний в любви к родному городу на экране. Нижегородская ярмарка и ГТРК "Нижний Новгород" хотели бы, чтобы показ фильма стал подарком нижегородцам ко Дню города", - говорится в сообщении.

Напомним, что кинотеатр под открытым небом на Нижегородской ярмарке работает каждую пятницу с 5 августа.

Ранее сообщалось, что почти 45 тысяч человек побывали на ярмарке народных промыслов в Нижнем Новгороде этим летом.