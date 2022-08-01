Программа мероприятий к 801-летию Нижнего Новгорода
Бесплатные спортивные тренировки в Нижнем Новгороде
Прогноз погоды на август
Начал работу Единый контакт-центр социальной сферы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 17 августа 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Культура и отдых
18 августа 2022 13:43  [157] Программы ко Дню города подготовили в парках Нижнего Новгорода
18 августа 2022 12:41  [124] Документальный фильм "Посмотри на город" покажут на Нижегородской ярмарке 19 августа
18 августа 2022 12:18  [128] Выживет только "Стая" — премьера экстремальной молодежной драмы состоится в видеосервисах Wink и more.tv
18 августа 2022 10:54  [230] "Волжская регата" пройдёт в Нижнем Новгороде 20 августа
18 августа 2022 08:47  [177] "Парад духовых оркестров" пройдет на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде 20 августа
17 августа 2022 13:07  [201] ОМК и фонд "ОМК-Участие" представят в России новую картину Эрика Булатова, посвященную Выксе
17 августа 2022 11:05  [256] Опубликована программа музыкального фестиваля "Столица закатов" в Нижнем Новгороде на 19-21 августа
17 августа 2022 10:28  [260] Виктория Дайнеко, группы "Корни", Фабрика" и "СерьГа" выступят в Городце 21 августа
15 августа 2022 18:58  [371] Фестиваль скоростей "Русские крылья" в Чкаловске посетили около 10 тысяч гостей
15 августа 2022 18:32  [631] Форум "Музейные маршруты России" пройдет в Нижегородской области 17-18 августа
Культура и отдых

Документальный фильм "Посмотри на город" покажут на Нижегородской ярмарке 19 августа

18 августа 2022 12:41  [124] Культура и отдых
Кадр из фильма

Кадр из фильма

Фото: соцсети Нижегородской ярмарки

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Документальный фильм "Посмотри на город" покажут на Нижегородской ярмарке 19 августа. Об этом сообщили представители Ярмарки.

Согласно информации, сеанс начнется в 20:30 на открытой площадке перед вторым павильоном Нижегородской ярмарки. Вход свободный.

Фильм "Посмотри на город", предоставленный ГТРК "Нижний Новгород", был снят в 1963 году Юрием Беспаловым, Игорем Кузнецовым и Юрием Адриановым. Он посвящен Нижнему Новгороду 

"Лента до сих пор остается эталоном неигрового кино и одним из первых признаний в любви к родному городу на экране. Нижегородская ярмарка и ГТРК "Нижний Новгород" хотели бы, чтобы показ фильма стал подарком нижегородцам ко Дню города", - говорится в сообщении.

Напомним, что кинотеатр под открытым небом на Нижегородской ярмарке работает каждую пятницу с 5 августа.

Ранее сообщалось, что почти 45 тысяч человек побывали на ярмарке народных промыслов в Нижнем Новгороде этим летом.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кинематограф Ярмарка
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ ФК Пари НН - ЦСКА
01 августа 2022 17:30"Пари НН" - ЦСКА. Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph