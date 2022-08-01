Кинотеатр под открытым небом откроется на Нижегородской ярмарке 5 августа Культура и отдых

Фото: Институт развития городской среды

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Кинотеатр под открытым небом откроется на Нижегородской ярмарке 5 августа. Об этом представители Ярмарки сообщили в соцсетях.

Согласно информации, показы советских сказочных фильмов будут проходить каждую пятницу.

Сегодня, 5 августа, на поворотных ставнях Павильона 2 нижегородцы смогут посмотреть фильм "Золушка" 1947 года. Отмечается, что ставни специально были продуманы архитектором как киноэкран.

"Ярмарка, главный дом которого напоминает одновременно и замок, и царские палаты, располагает к просмотру добрых сказок", - отмечается в сообщении.

Кинопоказ начнется в 20:30.

Ранее сообщалось, что бесплатный автокинотеатр откроется в Нижнем Новгороде в августе.

Также напомним, что в афишу кинотеатров под открытым небом в городских парках добавили современные кинокартины и мультфильмы для малышей.