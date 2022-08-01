Зачем нужен пилинг? Суть процедуры, показания к процедуре пилинга, побочные эффекты

Нет такой представительницы прекрасного пола, которая бы не мечтала о красивой и ровной коже. Но далеко не каждая может похвастаться здоровой кожей. Состояние кожи – это отражение внутреннего состояния организма. И если у женщины идеальная кожа, то она выглядит привлекательно и без косметики. Однако, с возрастом появляются многочисленные проблемы, и кожа теряет упругость, становится тусклой и появляются первые морщинки.

Спасет ситуацию пилинг. Этот метод очищения кожи считается эффективным, и каждая может им воспользоваться. Если провести процедуру правильно, то можно вернуть коже здоровый и сияющий вид, избавится от мелких морщинок, избавится от прыщей и следов, которые остаются после них, а также привести кожу в норму.

Процедура избавляет кожу от всей грязи, которая скопилась в порах. Профессиональный пилинг делает женщину моложе и привлекательнее.

Кому подойдет процедура?

Проводит процедуру очищения врач-косметолог, который может тщательно очистить кожу. Видов пилинга много и каждый имеет свои преимущества, а также недостатки. Специалист может порекомендовать какой-то определенный способ, но, зачастую, клиент выбирает сам.

На кожу наносятся специальные вещества, который помогают убрать отмершие клетки. Не менее популярен способ очистки лазером или ультразвуком. Пилинг рыбками гарра руфа – метод новый, но уже стал популярным. На него обратили внимание многие дамы и остались довольны результатом.

Без процедуры не обойтись в следующих случаях:



Если кожа жирная или слишком сухая;



На коже есть мелкие шрамы от прыщей, которые не получается скрыть косметическими средствами;



Появились пигментные пятна;



Кожа потеряла блеск и стала неровной;



Появились морщинки или вросшие волосы;



Не проходят прыщи и никакие косметические средства не помогают от них избавится.



Есть ли противопоказания?

Несмотря на то, что хлористый кальций пилинг помогает справиться с многочисленными проблемами кожи, он подходит далеко не всем. Есть определенные противопоказания, на которые стоит обращать внимание в обязательном порядке. Например, от пилинга придется отказаться, если у женщины гиперчувствительная кожа или есть какие-то кожные заболевания. Не рекомендуется его проводить при наличии открытых ран или ожогов на теле. Людям с онкологическими заболеваниями стоит отказаться от посещения процедуры.

Пилинг агрессивно воздействует на кожу. После процедуры на нее наносится успокаивающая маска и специальные восстанавливающие крема.

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