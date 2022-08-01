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Общество

Ремонт по программе ФКГС завершился в сквере Зимина в Нижнем Новгороде

18 августа 2022 16:32  [133] Общество
Фото пресс-службы администрации Нижнего Новгорода

Фото пресс-службы администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород"

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проверил итоги благоустройства в сквере Зимина в Канавинском районе.

Как сообщила пресс-служба муниципалитета, мэр остался доволен увиденным. По словам градоначальника, подрядчик установил при входе в сквер инсталляцию с историческими фотографиями старого Канавино.

Кроме того, в сквере появились новые лавочки, дорожки, современная система освещения, а также детские и спортивные площадки. Глава Канавинского района Олег Алешин подчеркнул, что за благоустройства данного сквера проголосовали все жители микрорайона Гордеевский.

Всего на сегодняшний день в Нижнем Новгороде завершены работы на 13 из 28 общественных пространств по программе ФКГС на 2022 год.

Ранее сообщалось, что благоустройство стартовало на улице Дьяконова в Автозаводском районе.

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Теги:
Благоустройство ФКГС
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