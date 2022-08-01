Предприниматели Нижегородской области привлекли с начала года более 2 млрд рублей благодаря программе поручительства Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Предприниматели Нижегородской области привлекли с начала года более 2 млрд рублей благодаря региональной программе поручительства. Агентство по развитию системы гарантий региона выдало более 100 поручительств представителям малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Согласно информации, мера поддержки, в рамках которой правительство становится поручителем при получении бизнесом кредита, реализуется в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Для участие в программе юрлицам, ИП и самозанятым необходимо быть зарегистрированными в реестре субъектов МСП и не иметь налоговой задолженности. Максимальная сумма единовременного поручительства составляет 35 млн рублей на срок до 7 лет. Максимальный размер ответственности по договору поручительства – до 70%.

Как рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, за 13 лет работы региональное Агентство по развитию системы гарантий помогло привлечь предпринимателям почти 20 млрд рублей.

Так, ООО "Автометиз-НН", занимающиеся оптовой торговлей автозапчастями, с помощью поручительства удалось увеличить выручку за прошлый год на 18%, а индивидуальный предприниматель Александр Волков создал свой стартап - загородный клуб по организации глэмпинга на берегу Волги в Борском районе.

Ранее сообщалось, что нижегородский малый и средний бизнес сможет получить льготные кредиты под 3-4,5% годовых.

Также нижегородские IT-компании могут подать заявки на льготное кредитование проектов цифровой трансформации. Ставка по льготному кредиту по договорам, заключённым с аккредитованными организациями, составляет не более 3% годовых. Такая мера позволит ИТ-компаниям получить необходимые средства для инновационных разработок.