Запрет на посещение лесов введен почти в половине районов Нижегородской области Общество

Из-за аномально жаркой погоды жителям региона запрещено с 18 по 29 августа посещать леса и охотиться. Как сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин, ограничение на посещение лесов и охоту введено в 26 муниципалитетах Нижегородской области.

По словам губернатора, на территории всей области установлен 3-й класс пожарной опасности, при этом в 26 муниципалитетах уже действуют 4-й и 5-й классы.

Говоря о пожаре в Воротынском районе, губернатор отметил, что это единственный действующий лесной пожар в области. Его общая площадь составляет 3,3 тыс.га, при этом активно горит порядка 800 га.

"Осложняют работу погодные условия и труднодоступность – большую часть территории занимают болота. На месте работают специалисты и регионального минлесхоза, и нашего МЧС. Информацию об обстановке получаю постоянно, держу на контроле", - сказал Глеб Никитин.

Он добавил, что вместе с этим специалисты Роспотребнадзора продолжают ежедневно оценивать качество атмосферного воздуха. На данный момент превышения допустимой нормы загрязнения нет.

Ранее сообщалось, что запрет на посещение лесов ввели в Керженском заповеднике.