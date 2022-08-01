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Общество

Запрет на посещение лесов введен почти в половине районов Нижегородской области

18 августа 2022 17:36  [208] Общество

Из-за аномально жаркой погоды жителям региона запрещено с 18 по 29 августа посещать леса и охотиться. Как сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин, ограничение на посещение лесов и охоту введено в 26 муниципалитетах Нижегородской области.

По словам губернатора, на территории всей области установлен 3-й класс пожарной опасности, при этом в 26 муниципалитетах уже действуют 4-й и 5-й классы.

Говоря о пожаре в Воротынском районе, губернатор отметил, что это единственный действующий лесной пожар в области. Его общая площадь составляет 3,3 тыс.га, при этом активно горит порядка 800 га.

"Осложняют работу погодные условия и труднодоступность –  большую часть территории занимают болота. На месте работают специалисты и регионального минлесхоза, и нашего МЧС. Информацию об обстановке получаю постоянно, держу на контроле", - сказал Глеб Никитин.

Он добавил, что вместе с этим специалисты Роспотребнадзора продолжают ежедневно оценивать качество атмосферного воздуха. На данный момент превышения допустимой нормы загрязнения нет.      

Ранее сообщалось, что запрет на посещение лесов ввели в Керженском заповеднике.

 

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Теги:
Лесные пожары
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