Площадь природного пожара в Воротынском районе составляет 2800 га Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области, архив

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде, а также в некоторых районах Нижегородской области со вчерашнего дня наблюдается значительное задымление. Как пояснили в ГУ МЧС России по региону, это связано с изменением направления ветра в сторону Нижнего Новгорода, который принёс воздушные массы со стороны лесного пожара в Воротынском районе.

Напомним, в Воротынском районе специалисты регионального Минлесхоза и сотрудники управления МЧС России по Нижегородской области ликвидируют лесной пожар, зарегистрированный ещё 12 августа.

Возгорание произошло в труднопроходимой местности, на болотах. В Воротынском районе введён режим ЧС местного масштаба. Как уточнили в минлесхозе, ближайший населённый пункт находится на расстоянии 22 км от места пожара, местным жителям ничего не угрожает.

По состоянию на утро 17 августа площадь пожара составляет 2800 га, из них 920 га - это болота. Тушение пожара продолжается.

По оперативным данным, полученным от ЕДДС и ДДС-01, задымление наблюдается в девяти муниципальных образованиях: в Нижнем Новгороде, на Бору, в Дзержинске, Чкаловске, Семёнове, Сокольском, а также в Ковернинском, Воскресенском и Балахнинском районах.

Специалисты Роспотребнадзора провели лабораторные исследования проб воздуха в Нижнем Новгороде, на Бору и в поселке Кузьмияр Воротынского района, которые не выявили превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области подчеркнули, что угрозы для жизни и здоровья граждан нет.