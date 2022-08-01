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Запрет на посещение леса введен в Керженском заповеднике. Об этом сообщается на сайте заповедника.
Согласно информации, на территории заповедника с 16 августа введен 4 класс пожарной опасности, что влечет за собой запрет на посещение леса до снижения опасности.
Отмечается, что пропуска на территорию Участка ограниченной хозяйственной деятельности выдаваться не будут, а действие ранее выданных пропусков приостановлено (кроме пропусков на транзитный проезд в деревни Лыково, Осинки, Макариха, Заскочиха).
Нахождение на Участке рекреационно-экскурсионного пользования, в том числе на экотропах, разрешено только в сопровождении сотрудника заповедника.
Напомним, чрезвычайная пожароопасность сохранится в отдельных районах Нижегородской области 16-19 августа.
Кроме того, в Воротынском районе специалисты регионального Минлесхоза и сотрудники управления МЧС России по Нижегородской области ликвидируют лесной пожар, зарегистрированный ещё 12 августа. Его площадь составляет 2800 га. Горение наблюдается в 40 км от восточной границы Керженского заповедника.
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