Нижегородский общественный транспорт в День города будет ходить до 1:00 ночи Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Ночью с 20 на 21 августа будет продлена работа общественного транспорта. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.

Коррективы вносятся для того, чтобы нижегородцы и гости города могли комфортно разъехаться по домам с площадок празднования Дня города.

До 1:00 ночи продляется работа следующих маршрутов:

автобусы А-45, А-3, А-10, А-71, А-48, А-43, А-68, А-40, А-11, А-1, А-2, А-26, А-72, А-41;

трамваи № 2, 3, 6, 7, 8, 21, 417.

троллейбусы № 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 31.

Как рассказали в Минтрансе Нижегородской области, всем частным перевозчикам также рекомендовано продлить работу маршрутов с нерегулируемыми тарифами (с буквой "Т" в номере маршрута).

Напомним, в Нижнем Новгороде в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвящённых Дню города, на нескольких участках автодорог в семи районах с 18 по 23 августа будет приостановлено движение транспорта.

В связи с этим в День города будeт скорректировано движение общественного транспорта по всем районам: какие-то маршруты пойдут по другим улицам, некоторые будут сокращены.