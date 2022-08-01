Программа мероприятий к 801-летию Нижнего Новгорода
Бесплатные спортивные тренировки в Нижнем Новгороде
Начал работу Единый контакт-центр социальной сферы
Прогноз погоды на август
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 17 августа 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Общество
19 августа 2022 10:46  [45] Нижегородский общественный транспорт в День города будет ходить до 1:00 ночи
19 августа 2022 10:24  [68] Мобильные комплексы для фиксации нарушений ПДД начали работать на трех улицах Нижнего Новгорода
19 августа 2022 09:55  [122] Арзамас, Урень, Заволжье и Бор стали победителями федерального конкурса "Малые города и исторические поселения-2022"
19 августа 2022 09:24  [129] Солнечные выходные с температурой до +27° прогнозируются в Нижегородской области
18 августа 2022 18:30  [328] Замгубернатора Егор Поляков представил на форуме "Цифровая эволюция" нижегородский IT-проект в надзорной сфере
18 августа 2022 17:46  [283] Реставрация монумента боевой и трудовой славы завершилась в Автозаводском районе
18 августа 2022 17:36  [415] Запрет на посещение лесов введен почти в половине районов Нижегородской области
18 августа 2022 17:25  [323] В Нижегородской области запустят новый портал для школьников “Моя школа”
18 августа 2022 16:32  [186] Ремонт по программе ФКГС завершился в сквере Зимина в Нижнем Новгороде
18 августа 2022 16:26  [173] Более 500 зон с особыми условиями использования в Нижегородской области внесены в ЕГРН в июле
Общество

Нижегородский общественный транспорт в День города будет ходить до 1:00 ночи

19 августа 2022 10:46  [45] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Ночью с 20 на 21 августа будет продлена работа общественного транспорта. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.

Коррективы вносятся для того, чтобы нижегородцы и гости города могли комфортно разъехаться по домам с площадок празднования Дня города.

До 1:00 ночи продляется работа следующих маршрутов:

  • автобусы А-45, А-3, А-10, А-71, А-48, А-43, А-68, А-40, А-11, А-1, А-2, А-26, А-72, А-41;
  • трамваи № 2, 3, 6, 7, 8, 21, 417.
  • троллейбусы № 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 31.

Как рассказали в Минтрансе Нижегородской области, всем частным перевозчикам также рекомендовано продлить работу маршрутов с нерегулируемыми тарифами (с буквой "Т" в номере маршрута).

Напомним, в Нижнем Новгороде в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвящённых Дню города, на нескольких участках автодорог в семи районах с 18 по 23 августа будет приостановлено движение транспорта.

В связи с этим в День города будeт скорректировано движение общественного транспорта по всем районам: какие-то маршруты пойдут по другим улицам, некоторые будут сокращены.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
День города Общественный транспорт
Поделиться:
Новости по теме
17 августа 2022 18:29  [383] Движение общественного транспорта изменится в Нижнем Новгороде в День города 20 августа
17 августа 2022 17:53  [440] Ряд улиц перекроют в Нижнем Новгороде с 18 по 23 августа в связи с подготовкой ко Дню города
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ ФК Пари НН - ЦСКА
01 августа 2022 17:30"Пари НН" - ЦСКА. Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph