Нижегородский общественный транспорт в День города будет ходить до 1:00 ночи

Ночью с 20 на 21 августа будет продлена работа общественного транспорта. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.
Коррективы вносятся для того, чтобы нижегородцы и гости города могли комфортно разъехаться по домам с площадок празднования Дня города.
До 1:00 ночи продляется работа следующих маршрутов:
Как рассказали в Минтрансе Нижегородской области, всем частным перевозчикам также рекомендовано продлить работу маршрутов с нерегулируемыми тарифами (с буквой "Т" в номере маршрута).
Напомним, в Нижнем Новгороде в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвящённых Дню города, на нескольких участках автодорог в семи районах с 18 по 23 августа будет приостановлено движение транспорта.
В связи с этим в День города будeт скорректировано движение общественного транспорта по всем районам: какие-то маршруты пойдут по другим улицам, некоторые будут сокращены.
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