Более 200 случаев присасывания клещей зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшею неделю Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 200 случаев присасывания клещей зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшею неделю. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Согласно информации, всего по данным на 18 августа в регионе было зарегистрировано 7 480 обращений в медучреждения по поводу присасыванию клещей - на 220 больше, чем было зафиксировано11 августа. Новые случаи были зарегистрированы в 49 районах области и во всех восьми районах Нижнего Новгорода.

Наибольше количество присасываний отмечается в Городецком (460), Семеновском (327) и Павловском районах (316). В Нижнем Новгороде: в Автозаводском (795), Советском (374) и Московском (334) районах, в Дзержинске - 405 случаев.

Чаще всего нижегородцев кусали в селах и деревнях (47% случаев), в лесу (26%), в садах и огородах (14%), на придомовых территориях (11%), на кладбищах (1,2%) и в прочих местах (0,8%).

Также было выявлено 20 клещей с энцефалитом, 417 - с возбудителем иксодового клещевого боррелиоза, 37 - с возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза и 23 - с возбудителем моноцитарного эрлихиоза.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в настоящее время от клещей обработаны территории общей площадью 3777,874, что составляет 108,9 % от плана.

Прививки против клещевого вирусного энцефалита сделали 7117 человек, из них 851 ребенок.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор зафиксировал активизацию клещей в Нижегородской области.