Обнаруженного в кустах в Советском районе младенца назвали Иваном Общество

Фото: Telegram-канал Давида Мелик-Гусейнова

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Обнаруженного в кустах в Советском районе младенца назвали Иваном. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, 12 августа в 6:06 утра в полицию поступило сообщение о том, что в кустах у одного из домов по ул. Агрономической обнаружен новорожденный мальчик. Младенец был доставлен в детскую городскую клиническую больницу и подключен к аппарату ИВЛ.

Согласно информации, сейчас малыш уже идет на поправку и находится в обычной палате. Врачи лечат переломы и пневмоторакс лёгкого, но угрозы жизни уже нет.

"Назвали мы его древним именем Иван. Значение имени - "Бог смилостивился". На фото - наш Ванюша. Уже даже умеет улыбаться немного. Светлый и сильный мальчишка", - написал Давид Мелик-Гусейнов.

