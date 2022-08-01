Фото:
Обнаруженного в кустах в Советском районе младенца назвали Иваном. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.
Напомним, 12 августа в 6:06 утра в полицию поступило сообщение о том, что в кустах у одного из домов по ул. Агрономической обнаружен новорожденный мальчик. Младенец был доставлен в детскую городскую клиническую больницу и подключен к аппарату ИВЛ.
Согласно информации, сейчас малыш уже идет на поправку и находится в обычной палате. Врачи лечат переломы и пневмоторакс лёгкого, но угрозы жизни уже нет.
"Назвали мы его древним именем Иван. Значение имени - "Бог смилостивился". На фото - наш Ванюша. Уже даже умеет улыбаться немного. Светлый и сильный мальчишка", - написал Давид Мелик-Гусейнов.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+