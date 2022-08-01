Три новых маршрута по Нижнему Новгороду появились на портале Russpass Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Три новых маршрута по Нижнему Новгороду появились на портале Russpass. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в рамках проекта "От рассвета до заката" разработаны маршруты, объединяющие Нижний Новгород, Москву и Санкт-Петербург. Они ориентированы на любителей искусства, семьи с детьми и молодежную аудиторию.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, с начала года Нижний Новгород посетило более 1,1 млн человек, большинство из которых - из Москвы и Санкт-Петербурга.

Первый маршрут знакомит с арт-пространствами и музеями, парками и театрами. В рамках него в Нижнем Новгороде рекомендуется посетить Нижегородский кремль, Чкаловскую лестницу, Нижневолжскую набережную, а также мультимедиа-арт-пространство "Цех" * и Нижегородский государственный академический театр драмы имени М. Горького.

Второй маршрут подойдет для семейных поездок. Он охватывает парки и смотровые площадки, океанариум, цирк и зоопарк, интерактивные музеи и увлекательные экскурсии.

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев рассказал, что семьи в столице Приволжья могут посетить зоопарк "Лимпопо" и Сормовский парк, парк "Швейцария", колесо обозрения на площади Сенной и поездить с экскурсией на двухэтажном автобусе.

Третий маршрут создан для изучения гастрономической карте трех городов. В него включены 15 ресторанов и баров традиционной и современной русской, европейской, паназиатской и средиземноморской кухни, из которых четыре – в Нижнем Новгороде.

Кроме того, на странице проекта "От рассвета до заката" есть гайды — тематические подборки достопримечательностей и туристических мест в городах.

Напомним, Нижний Новгород, Москва и Санкт-Петербург подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере туризма.

Ранее сообщалось, что почти 350 млн рублей выделено Нижнему Новгороду и Городцу на обустройство туристических центров городов.