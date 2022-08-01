Единовременное вознаграждение для бойцов нижегородского танкового батальона имени Минина увеличено до 300 тыс. рублей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство Нижегородской области увеличило единовременное вознаграждение для бойцов танкового батальона имени Минина до 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в военном комиссариате региона.

Согласно информации, при заключении контракта Минобороны РФ гарантирует контрактникам денежное довольствие от 220 тысяч рублей в месяц, расширенный соцпакет, в том числе для членов их семей, получение статуса "Ветеран боевых действий".

Отмечается, что контракты краткосрочные и заключаются минимум на полгода. Желающие стать бойцами такового батальона должны быть физически здоровы, не старше 55 лет. Будущие бойцы проходят подготовку, осваивают профессию танкиста.

Для зачисления в батальном необходимо обратиться в военные комиссариаты по месту жительства.

Напомним, что утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. 21 февраля он объявил о признании независимости ДНР и ЛНР.

Танковый батальон им. Козьмы Минина начали формировать в Нижегородской области для участия в спецоперации.