Около 185 млн рублей планируется направить Нижегородской области на ликвидацию свалок Экономика

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области, архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Около 185 млн рублей планируется направить Нижегородской области на ликвидацию свалок. Об этом сообщил председатель комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований Андрей Макаров.

Согласно информации, дополнительные средства будут направлены на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных для окружающей среды объектов. Всего по данному направлению предусмотрено 911 млн рублей в 2022 году и 804 млн рублей в 2023 году.

Как отметил Андрей Макаров Нижегородская область одной из первых начала работу по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что дополнительные средства будут направлены на ликвидацию свалок в Нижнем Новгороде, Богородске, Первомайске и Володарске, что позволит ликвидировать эти объекты в более сжатые сроки.

Ранее сообщалось, что почти 1,7 млрд рублей выделено на ликвидацию свалок в Нижегородской области в 2022 году.