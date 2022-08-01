Тушивший лесной пожар в Воротынском районе лесовод найден мертвым в своей палатке Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Тушивший лесной пожар в Воротынском районе лесовод найден мертвым в своей палатке. Об этом сообщили в Госинспекции труда в Нижегородской области.

Согласно информации, 17 августа примерно в 12:00 было обнаружено тело 51-летнего лесовода ГАУ НО "Нижегородский лесопожарный центр", который отдыхал в своей палатке. Он был направлен для тушения лесного пожара в 40 км от села Михайловское в Воротынском районе.

Инспекция труда выясняет все обстоятельства произошедшего.

Напомним, Глеб Никитин ввел режим ЧС в Нижегородской области из-за лесного пожара. Площадь пожара в Воротынском районе составляет уже 3800 га.