Реверсивное движение введут до 16 сентября на мосту через реку Кудьма на трассе М-7

Мост через Кудьму на трассе М-7
Фото:
Реверсивное движение введут до 16 сентября на мосту через реку Кудьма на 447 км возле деревни Ветчак в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород.
Согласно информации, с 22 августа по 16 сентября на мосту будет проводиться замена элементов деформационных швов, усилены конструкции и восстановлено покрытие в пришовной зоне.
В связи с ремонтными работами в будни движение будет организовано в реверсивном режиме, а максимальная скорость ограничена 40 км/ч.
По пятницам с 12:00 и в выходные проезд по мосту будет идти в обычном режиме по двум полосам.
Напомним, в апреле специалисты провели состояние данного моста.
Ранее сообщалось, что несколько участков трассы М-7 в Нижегородской области будут отремонтированы.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+