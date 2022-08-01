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Общество

Реверсивное движение введут до 16 сентября на мосту через реку Кудьма на трассе М-7

20 августа 2022 11:29  [1] Общество
Мост через Кудьму на трассе М-7

Мост через Кудьму на трассе М-7

Фото: ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Реверсивное движение введут до 16 сентября на мосту через реку Кудьма на 447 км возле деревни Ветчак в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород.

Согласно информации, с 22 августа по 16 сентября на мосту будет проводиться замена элементов деформационных швов, усилены конструкции и восстановлено покрытие в пришовной зоне. 

В связи с ремонтными работами в будни движение будет организовано в реверсивном режиме, а максимальная скорость ограничена 40 км/ч.

По пятницам с 12:00 и в выходные проезд по мосту будет идти в обычном режиме по двум полосам. 

Напомним, в апреле специалисты провели состояние данного моста.

Ранее сообщалось, что несколько участков трассы М-7 в Нижегородской области будут отремонтированы.

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Теги:
движение Дороги Мосты
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