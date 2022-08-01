Реверсивное движение введут до 16 сентября на мосту через реку Кудьма на трассе М-7 Общество

Мост через Кудьму на трассе М-7 Фото: ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Реверсивное движение введут до 16 сентября на мосту через реку Кудьма на 447 км возле деревни Ветчак в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород.

Согласно информации, с 22 августа по 16 сентября на мосту будет проводиться замена элементов деформационных швов, усилены конструкции и восстановлено покрытие в пришовной зоне.

В связи с ремонтными работами в будни движение будет организовано в реверсивном режиме, а максимальная скорость ограничена 40 км/ч.

По пятницам с 12:00 и в выходные проезд по мосту будет идти в обычном режиме по двум полосам.

Напомним, в апреле специалисты провели состояние данного моста.

Ранее сообщалось, что несколько участков трассы М-7 в Нижегородской области будут отремонтированы.