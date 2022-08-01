Егор Поляков рассказал о нижегородских сервисах для интеграции в федеральную платформу "ГосТех" Общество

Фото: Telegram-канал Егора Полякова

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Замгубернатора Егор Поляков в ходе всероссийского форума "Цифровая эволюция" в Калуге рассказал о нижегородских сервисах для интеграции в федеральную платформу "ГосТех". Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, на форуме определят лучшие решения для размещения на единой цифровой платформе "ГосТех".

Егор Поляков рассказал, что нижегородские сервисы управления имуществом и обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) могут функционально наполнить домен "Стройка" и систему Росимущества, а сервис самопроверок бизнеса "Электронный инспектор" снизит нагрузку как на пользователей, так и на контрольно-надзорные органы.

Также замгубернатора отметил, что до конца текущего года в ГИСОГД будет добавлена публикация файлов градостроительных документов, а также запущен справочный сервис по автоматическому формированию комплексных градостроительных требований и ограничений на выбранный земельный участок.

Кроме того, в регионе планируется запустить сервис управления имуществом, в котором будут содержаться реестры объектов и субъектов, документов и прав.

Напомним, что нижегородский портал ГИСОГД размещен в Национальном фонде алгоритмов и программ.

Ранее Егор Поляков представил на форуме "Цифровая эволюция" нижегородский IT-проект в надзорной сфере.