Прогноз погоды на август
Начал работу Единый контакт-центр социальной сферы
Программа мероприятий к 801-летию Нижнего Новгорода
Бесплатные спортивные тренировки в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 20 августа 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Общество
19 августа 2022 19:28  [48] Егор Поляков рассказал о нижегородских сервисах для интеграции в федеральную платформу "ГосТех"
19 августа 2022 18:59  [85] Улицы Нижегородского и Канавинского районов перекроют 20 и 21 августа для проведения забега
19 августа 2022 18:48  [76] Активисты передали более 700 кг корма, медикаменты и игрушки для бездомных животных
19 августа 2022 18:29  [96] Нижегородцев проинформируют об угрозе возникновения пожаров через систему оповещения 20 и 21 августа
19 августа 2022 18:08  [120] Двадцати горожанам присвоены звания "Почетный ветеран Нижнего Новгорода"
19 августа 2022 17:59  [94] Уже около 500 человек посетили экскурсии по объектам Нижегородского водоканала
19 августа 2022 17:09  [258] Рекомендация о ношении масок снова внесена в Указ губернатора Нижегородской области
19 августа 2022 16:56  [114] Делегации городов-побратимов и партнеров посетили Нижний Новгород в преддверии Дня города
19 августа 2022 16:28  [251] Единовременное вознаграждение для бойцов нижегородского танкового батальона имени Минина увеличено до 300 тыс. рублей
19 августа 2022 16:07  [141] Три новых маршрута по Нижнему Новгороду появились на портале Russpass
Общество

Егор Поляков рассказал о нижегородских сервисах для интеграции в федеральную платформу "ГосТех"

19 августа 2022 19:28  [48] Общество

Фото: Telegram-канал Егора Полякова

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Замгубернатора Егор Поляков в ходе всероссийского форума "Цифровая эволюция" в Калуге рассказал о нижегородских сервисах для интеграции в федеральную платформу "ГосТех". Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, на форуме определят лучшие решения для размещения на единой цифровой платформе "ГосТех".

Егор Поляков рассказал, что нижегородские сервисы управления имуществом и обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) могут функционально наполнить домен "Стройка" и систему Росимущества, а сервис самопроверок бизнеса "Электронный инспектор" снизит нагрузку как на пользователей, так и на контрольно-надзорные органы.

Также замгубернатора отметил, что до конца текущего года в ГИСОГД будет добавлена публикация файлов градостроительных документов, а также запущен справочный сервис по автоматическому формированию комплексных градостроительных требований и ограничений на выбранный земельный участок.

Кроме того, в регионе планируется запустить сервис управления имуществом, в котором будут содержаться реестры объектов и субъектов, документов и прав.

Напомним, что нижегородский портал ГИСОГД размещен в Национальном фонде алгоритмов и программ.

Ранее Егор Поляков представил на форуме "Цифровая эволюция" нижегородский IT-проект в надзорной сфере.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Технологии Форум
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ ФК Пари НН - ЦСКА
01 августа 2022 17:30"Пари НН" - ЦСКА. Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph