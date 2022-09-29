Улица Сеченова в Нижнем Новгорода будет закрыта для транспорта с 7 октября по 15 ноября Общество

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Улица Сеченова в Нижнем Новгорода будет закрыта для транспорта с 7 октября по 15 ноября. Об этом сообщается в Telegram-канале "Метро НН".

Согласно информации, закрыт будет участок от улицы Большая Печерская до строящего дома в направлении улицы Тургенева.

Перекрытие связано с выносом коммуникаций из зоны стройплощадки метро и устройством тепловой камеры сети теплоснабжения.

Отмечается, что улица Сеченова в сторону Казанской набережной не будет перекрыта до обустройства временной дороги, которую начнут строить после сноса дома №11 и последних гаражей.

Ранее сообщалось, что проект станции метро "Сенная" в Нижнем Новгороде был оптимизирован.