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Улица Сеченова в Нижнем Новгорода будет закрыта для транспорта с 7 октября по 15 ноября. Об этом сообщается в Telegram-канале "Метро НН".
Согласно информации, закрыт будет участок от улицы Большая Печерская до строящего дома в направлении улицы Тургенева.
Перекрытие связано с выносом коммуникаций из зоны стройплощадки метро и устройством тепловой камеры сети теплоснабжения.
Отмечается, что улица Сеченова в сторону Казанской набережной не будет перекрыта до обустройства временной дороги, которую начнут строить после сноса дома №11 и последних гаражей.
Ранее сообщалось, что проект станции метро "Сенная" в Нижнем Новгороде был оптимизирован.
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