Проект станции метро "Сенная" в Нижнем Новгороде был оптимизирован Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Проект станции метро "Сенная" в Нижнем Новгороде был оптимизирован. Об этом сообщается в Telegram-канале "Метро НН".

Согласно информации, проектная документация была подготовлена еще 10 лет назад, но для сокращения времени строительства с 63 до 37 месяцев проект был оптимизирован. Сейчас он проходит заключительные этапы госэкспертизы.

В настоящее время проходит вынос инженерных коммуникаций, организация площадок и котлованов. После подготовительного этапа начнутся строительно-монтажные работы.

Ранее сообщалось, что первая буровая машина появилась на стройплощадке метро на улице Горького в Нижнем Новгороде, а на углу улиц Белинского и Горького появилась новая стройплощадка.

Также напомним, что в сентября почти 10 млрд рублей было направлено на строительство метро в Нижнем Новгороде.