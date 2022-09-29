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Проект станции метро "Сенная" в Нижнем Новгороде был оптимизирован. Об этом сообщается в Telegram-канале "Метро НН".
Согласно информации, проектная документация была подготовлена еще 10 лет назад, но для сокращения времени строительства с 63 до 37 месяцев проект был оптимизирован. Сейчас он проходит заключительные этапы госэкспертизы.
В настоящее время проходит вынос инженерных коммуникаций, организация площадок и котлованов. После подготовительного этапа начнутся строительно-монтажные работы.
Ранее сообщалось, что первая буровая машина появилась на стройплощадке метро на улице Горького в Нижнем Новгороде, а на углу улиц Белинского и Горького появилась новая стройплощадка.
Также напомним, что в сентября почти 10 млрд рублей было направлено на строительство метро в Нижнем Новгороде.
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