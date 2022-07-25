Объездная дорога появится у площади Сенной на время строительство метро Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Объездная дорога появится у площади Сенной на время строительство метро. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".

Согласно информации, она будет построена для удобства жителей Казанской набережной, которые после появления новых ограждений пожаловались на то, что дорога на улице Сеченова стала узкой, а водители продолжают на ней парковаться, из-за чего образуется пробка.

Представители нижегородского метрополитена рассказали, что в ближайшее время движение по улице Сеченова будет ограничено, на ней появится котлован для тоннелепроходческого щита. Временная дорога пройдет по территории гаражного массива от бывшей автостанции, которую снесут вместе с гаражами.

Также уже сейчас на улице Сеченова и повороте на канатную дорогу будут установлены новые дорожные знаки.

Ранее сообщалось, что работы по строительству метро на площади Сенной начнутся в сентябре 2022 года. При работах не будут затронуты два ОКН на улице Большой Печерской, а нижегородцы получат компенсации по рыночной цене за изъятые при строительстве метро дома.

Напомним, что проектированием и строительством двух новых станций метро занимается АО "Моспроект-3". Стоимость работ составляет 35,5 млрд рублей. Завершение строительства линии метрополитена протяженностью 3,2 км. планируется до конца 2025 года.