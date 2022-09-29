Одностороннее движение введут на улицах Онежской и Овражной в Нижнем Новгороде с 26 октября Общество

Одностороннее движение введут на улице Онежской и на участке улицы Овражной для обеспечения беспрепятственного проезда автомобилей.

Как сообщили в городском департаменте транспорта, нововведения начнут действовать с 26 октября.

Согласно информации, по улице Онежской движение будет разрешено только в сторону улицы Усилова, а по улице Овражной – в сторону Высоковского проезда.

Ранее изменена организация движения на участке улицы Почаинской от дома №14 до Зеленского съезда, на котором введено одностороннее движение, а максимальная скорость движения на нём ограничена до 20 км/ч.