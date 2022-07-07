Одностороннее движение введут на улице Почаинской с 4 августа Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде будет изменена организация движения на участке улицы Почаинской. Изменения затронут участок от дома №14 до Зеленского съезда, на котором будет введено одностороннее движение, а максимальную скорость движения на нём ограничат до 20 км/ч.

Как сообщили в городском департаменте транспорта, нововведения начнут действовать с 4 августа.

Специалисты пояснили, что реорганизация движения на этом участке продиктована сложным рельефом и перепадом высот.

Кроме того, для обеспечения беспрепятственного движения транспорта по улице Почаинской будут изменены зоны запрета остановки и стоянки транспортных средств.

Ранее сообщалось, что новые ограничения вводятся на Георгиевском съезде Нижнего Новгород со 2 августа. В частности, на съезде будет изменена зона запрета остановки и стоянки автомобилей с правой стороны при движении с Нижне-Волжской набережной в направлении площади Минина и Пожарского.