Нижегородская агломерация вошла в число пилотных регионов для разработки плана социально-экономического развития до 2030 года

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

В Нижегородской области появится план социально-экономического развития агломерации до 2030 года. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, регион по решению Минэкономразвития РФ стал пилотной площадкой для планирования развития городских агломераций.

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков определил ряд критериев для Нижегородской агломерации. Как сказал глава региона, к 2030 году все территории должны стать сбалансированными по условиям труда и доступности госуслуг, а также иметь единые подходы для работы с инвесторами и бизнесом.

"Нижегородская область стала первым регионом, который приступил к созданию долгосрочного плана социально-экономического развития городской агломерации. Для каждого жителя Нижегородской агломерации должны создать удобные условия для самореализации, мобильности кадров, максимального развития научных стартапов", - отметил Егор Поляков.

Первый заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, председатель экспертного совета по реализации Стратегии развития региона Ольга Щетинина подчеркнула, что стратегия развития агломерации может стать драйвером развития всей Нижегородской области.

"Если эту работу выстроить правильно, то доступнее становятся объекты социальной инфраструктуры, которыми могут пользоваться все жители агломерации; повышается инвестиционная привлекательность территории. Мы фактически выступаем пилотным регионом по формированию методики стратегического планирования развития агломераций. Считаю, что это заслуга команды губернатора Глеба Никитина, которая уже проделала большую работу в этом направлении", - сказала Ольга Щетинина.

По словам министра градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области Марины Раковой, регион активно работает с картой агломерации по многим направлениям социально-экономического развития.

Ранее сообщалось, что Чувашия будет перенимать опыт управления градостроительными процессами Нижегородской области. Также Нижегородская и Самарская области обменялись опытом работы по развитию территорий.