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Политика

Евгений Люлин: "Надо обеспечить безопасность сайтов органов власти, используя отечественное программное обеспечение"

25 октября 2022 14:48  [171] Политика
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

НИА "Нижний Новгород"

В Уфе 25 октября состоялось 65-е заседание Ассоциации законодательных органов власти Приволжского Федерального округа. Как сообщает пресс-служба нижегородского Заксобрания, открыли заседание координатор Ассоциации, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров и глава республики Башкортастан Радий Хабиров.

Полпред поблагодарил регионы округа, которые вместе со своей основной работой сегодня оказывают шефскую помощь муниципальным образованиям в восстановлении экономики и инфраструктуры новых субъектов РФ, присоединившихся Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонских областей, помогают военным.

"С коллегами пришли к единому мнению, что нужны общие стандарты и интерфейсы, позволяющие гражданам принимать участие в обсуждении законопроектов. Одновременно надо обеспечить безопасность сайтов органов власти, используя отечественное программное обеспечение", - отметил Евгений Люлин.

Законодатели также говорили о необходимости убирать административные барьеры на пути бизнеса, сокращать количество проверок предпринимателей.

Ранее сообщалось, что работа Ассоциации законодателей ПФО признана самой эффективной.

 

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Теги:
Евгений Люлин ПФО
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