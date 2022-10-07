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Общество

Концепцию фасадов исторического центра Городца разработают до конца года

25 октября 2022 16:22  [149] Общество

Фото: АНО АСИРИС

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Агентство по сохранению и развитию исторической среды Нижегородской области (АСИРИС) планирует до конца года разработать концепцию фасадов исторического центра, а также колористические паспорта для 83 домов в Городце. Данная информация была озвучена в ходе рабочей встречи главы МСУ Городецкого района Александра Мудрова и директора АНО "АСИРИС" Ильи Лагутина.

Александр Мудров во время совещания рассказал, что в последние годы сильно увеличилась нагрузка на дорожную сеть Городца: если летом 2021 года в городе побывало 250 тысяч туристов, то в 2022 году - уже 300 тысяч гостей.

В связи с этим АСИРИС заключило договор с НГТУ им. Р.Е. Алексеева, в соответствии с которым будет проведено исследование существующих условий движения транспортных и пассажирских потоков в туристическом центре города, а также разработаны предложения по их транспортной разгрузке. Работы над проектом планируется завершить в ноябре.

Также параллельно ведётся разработка концепции фасадов исторического центра Городца. Сообщается, что в дальнейшем решения послужат базой для работы волонтеёров на фасадах домов.

На данные цели из областного бюджета выделено 12 млн рублей.

Илья Лагутин, в свою очередь, отметил, что в результате правильного распределения и экономии средств также планируется продолжить работу по благоустройству набережной Юрия Долгорукого в Городе мастеров и разработать концепцию Городецкого земляного вала.

Также часть суммы будет направлена на развитие Семёнова, где будут разработаны концепции фасадов домов и колористических паспортов для 137 объектов.

Напомним, что в Городце проведут фуникулёр от причала на Волге к Музейному кварталу. Это будет самая короткая канатка в России - чуть более 41 м. А вот перепад высот, при этом, составит 20,95 м.

Ранее сообщалось, что подъезд к Городцу протяжённостью 1,7 км полностью отремонтирован в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" за 42,7 млн рублей.

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Теги:
Благоустройство Городец
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