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Общество

Главгосэкспертиза России одобрила строительство фуникулёра в Городце

11 апреля 2022 13:44  [92] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Городце Нижегородской области проведут фуникулёр от причала на Волге к Музейному кварталу. Проектно-сметную документацию на строительство рассмотрела Главгосэкспертиза России.

В настоящее время кратчайшим путём от причала к историческому центру города является крутая бетонная лестница, и наземный подъёмник станет большим подспорьем и для туристов, и для жителей города - особенно, для людей с ограниченными возможностями.

Как рассказали в ведомстве, что это будет самая короткая канатка: её длина составит чуть более 41 м. А вот перепад высот, при этом, составит 20,95 м. Застройщик - МКУ "Городецстройсервис".

Участок под строительство фуникулёра находится на спуске к реке Волге около музейно-туристического комплекса "Города мастеров".

Как рассказали в Главгосэкспертизе, проект предполагает возведение двух станций для пассажиров. Пропускная способность подъёмника составит 523 человека в час. Вдоль трассы фуникулера будут устроены лестницы.

Поскольку земельный участок расположен в границах единой охранной зоны города Городца, защитных зон ОКН федерального и регионального значения, а также в границах объекта археологического наследия "Древнерусский город Городец", работы будут предваряться проведением археологических раскопок на площади 981 кв. м.

Напомним, совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил предоставление участка на набережной Юрия Долгорукого в Городце для строительства фуникулера в феврале 2020 года.

Проект разработало ООО "Доппельмайр Раша". Предполагаемая продолжительность строительства строительства составит 6 месяцев. По предварительной оценке, строительство фуникулёра обойдется в 336 млн рублей.

Ранее сообщалось, что фуникулер будет размещаться в районе дома №1 на набережной Юрия Долгорукого. Предварительная протяженность фуникулёра – до 85 м. Предполагалось движение одной кабины.

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Теги:
Городец Музеи Строительство
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