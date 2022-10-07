Более 38 тысяч нижегородцев обратились на горячую линию для мобилизованных Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Более 38 тысяч обращений от нижегородцев поступило на горячую линию 122 с момента объявления частичной мобилизации - в период с 21 сентября по 25 октября 2022 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве информационных технологий и связи Нижегородской области.



Самые частые вопросы, которые волновали звонящих на горячую линию, касались порядка и условий мобилизации - около 40% обращений относились к этой тематике. Социальными гарантиями для семей мобилизованных и добровольцев интересовались 9% обратившихся.

Кроме того, жители региона спрашивали про условия содержания мобилизованных (около 3,5% звонков) и консультировались по финансовым отношениям с кредитными организациями (2,5%).

Ещё 10% всех обращений поступало от добровольцев, которые выясняли, каким образом оформить своё намерение отправиться в зону спецоперации.



Как отметили в министерстве, горячая линия является очень востребованной, и количество запросов от мобилизованных и членов их семей не прекращается. Операторы фиксируют порядка 250-300 обращений в сутки.

Напомним, президент РФ Владимир Путин утром 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации.

По всем вопросам о призыве в армию нижегородцы могут обратиться на горячие линии: 122 (Единая справочная система), 8-800-100-77-07 (Минобороны), 8-800-222-55-71 (Минобразования - для студентов). Кроме того, СК РФ также создал собственную горячую линию: 8-800-100-12-60.

Все официальные сведения о проведении частичной мобилизации публикуются на сайте Объясняем.рф