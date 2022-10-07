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Бизнес

Mercedes продаст российские доли дилеру "Автодом"

26 октября 2022 12:03  [123] Бизнес

Фото: с сайта mercedes-benz.ru

Немецкий производитель автомобилей Mercedes продаст свои доли на российском рынке одному из крупнейших отечественных автохолдингов - компании "Автодом". Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Минпромторг РФ.

Согласно информации, "Автодом" получит возможность привлекать другие компании в качестве производственных партнёров для организации совместного производства на базе завода в подмосковном индустриальном парке "Есипово".

Как рассказал замглавы Минпромторга Альберт Каримов, в ходе переговоров удалось выйти на финальную стадию согласования инвестиционной сделки. Благодаря ей завод в России сохранит работоспособность.

Кроме того, "Автодом" сможет проводить техобслуживание автомобилей Mercedes-Benz, ранее реализованных на российском рынке.

Напомним, в начале марта Mercedes-Benz приняла решение приостановить поставки машин в Россию и заморозила единственное в РФ производство на заводе в Солнечногорске.

Ранее "Группа ГАЗ" опровергла ликвидацию производственной площадки Volkswagen и Skoda в Нижнем Новгороде.

СПРАВКА:

Автомобильный холдинг "Автодом" специализируется на продажах и сервисном обслуживании автомобилей классов премиум и люкс. В портфеле компании - 13 мировых брендов: BMW, BMW Motorrad, MINI, Lamborghini, Porsche, Audi, Mercedes-Benz, Smart, Volvo, Land Rover, Jaguar, Ducati и KTM.

По итогам 2021 года на 89% выросла суммарная выручка компании по всем видам деятельности. Она составила 106,07 млрд руб. без НДС. Рост финансовых показателей связан с расширением портфеля брендов и повышением эффективности всех направлений бизнеса.Холдинг является одним из самых активных участников рынка M&A в авторитейле. За последние два года компанией были реализованы четыре сделки в области слияний и поглощений, направленные на расширение бизнеса.

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Теги:
Автомобили Автопром
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