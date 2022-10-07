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Общество

Глава Приокского района проверил благоустройство сквера у стадиона "Радий"

26 октября 2022 15:06  [58] Общество
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород"

Новая 40-метровая лестница появится в сквере у стадиона "Радий". Как сообщили в администрации Приокского района, подрядчик выполняет работы на данной территории по программе ФКГС.

Глава района Михаил Шатилов проконтролировал ход выполнения работ. По его словам, рабочие уже заасфальтировали тропиночную сеть на 95%. Также в сквере появится лестница с перилами, установят малые архитектурные формы.

"Бортовой камень установлен полностью, также завершено озеленение", - рассказал глава района.

Ранее в Приокском районе в 2022 году завершилось благоустройство четырех общественных пространств: в сквере у домов №146,148 по проспекту Гагарина, в сквере на площади Маршала Жукова, на Дубраве на улице Невской и на бульваре в микрорайоне Щербинки-1 – от дома 186 по проспекту Гагарина до дома №5а по улице Ларина.

Ранее сообщалось, что завершить благоустройство семи общественных пространств в Нижнем Новгороде планируют до 1 ноября.

 

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Теги:
Приокский район ФКГС
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