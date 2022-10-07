Новый дилерский центр для сельхозтехники может появиться в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Проект по строительству дилерского центра для российской сельхозтехники планируется к реализации на территории Нижегородской области.

Как сообщили в Корпорации развития региона, соответствующее соглашение о сотрудничестве подписано с ООО "Русмашсервис" (официальный дилер производителя сельхозтехники "Ростсельмаш"). Объем инвестиций составит 150 млн рублей.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, сфера АПК является одной из важнейших для региона.

"Каждый четвертый рубль инвестиций вкладывается именно в это направление. И, конечно, ни одно сельхозпредприятие не будет эффективно работать без современной техники. Сейчас у нас более 70 процентов машин, работающих на полях, отечественного производства, и, учитывая ситуацию, этот показатель будет только расти. Сервисный центр и детали в шаговой доступности повысят эффективность работы нашего сектора АПК и стимулируют его развитие", - отметил замглавы региона.

Руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко сообщил, что инвестору будет оказана вся возможная поддержку.

"К примеру, сейчас представители компании при поддержке наших специалистов ведут подбор и согласование земельного участка для проекта.Ориентировочные сроки строительства центра –2023-2024 годы. Планируется, что к моменту открытия там будет создано около 60 новых рабочих мест", - добавил он.

Ранее сообщалось, что более 1000 объектов добавлены на инвестиционную карту Нижегородской области.