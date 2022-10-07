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Бизнес

Холдинг "Швабе" запустил новую линию производства спецтранспорта в Нижнем Новгороде

27 октября 2022 17:27  [211] Бизнес

Фото: пресс-служба Холдинга "Швабе"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде состоялось открытие новой производственной линии сборки малотоннажных автомобилей медицинского и специального назначения на базе LADA Granta, Niva и MA3. Её запустила компания "Швабе-СпецАвто" - дочернее предприятие Холдинга "Швабе" Госкорпорации Ростех.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой Холдинга, на новых площадях будут собирать LADA Granta KUB, LADA Granta Prima, LADA Niva Kub, LADA Niva Prima и MA3.

Кроме того, на заводе для данных автомобилей запущена технология скрытого бронирования, по которой затем наладят выпуск "скорых".

Как рассказал заместитель гендиректора "Швабе" Сергей Дмитроченко, такие автомобили востребованы преимущественно в здравоохранении. Увеличение производства позволит обновить существующий парк автомобилей скорой медицинской помощи и машин других профилей.

"Новая площадка позволит значительно расширить уже выпускаемую линейку спецтранспорта, что откроет новые возможности в работе медиков и социальных служб", – подчеркнул Дмитроченко.

Напомним, в феврале этого года Холдинг "Швабе" открыл в Нижнем Новгороде производство автотранспорта для медицинских бригад скорой помощи, полиции, а также для людей с ограниченными возможностями. Ходовая часть выпускаемых автомобилей формируется на базе моделей LADA, "ГАЗель" и "Соболь" полностью из российских комплектующих. Автомобили скорой помощи выпускаются вместе с кардиологическим, реанимационным и неонатальным медоборудованием, а также специализированной эргономичной мебелью.

Производственные линии предприятия размещены на территории завода компании "Промышленные технологии".

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Теги:
Автопром Производство Ростех
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