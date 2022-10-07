Всероссийская конференция "Цифровой Росатом" открылась в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: пресс-служба Росатома

В Нижнем Новгороде открылось главное мероприятие атомной отрасли по теме цифровизации - ежегодная конференция "Цифровой Росатом". Она проходит на площадке Академии "Маяк" имени А.Д. Сахарова.

Как сообщила пресс-служба цифрового блока Росатома, мероприятие направлено на формирование общих подходов к реализации стратегического курса цифровизации Госкорпорации, а также выработку мер по решению задач национального масштаба в сфере цифровых технологий.

В повестке конференции - обсуждение участия Корпорации в решение государственных задач построения цифровой экономики РФ, включая обеспечение технологического суверенитета страны. Также состоится обмен мнениями специалистов по вопросам развития цифровых технологий, цифрового бизнеса и цифровой культуры.

Открывая конференцию, гендиректор Росатома Алексей Лихачёв указал на перспективы цифрового развития Корпорации и её влияние на укрепление цифровой экономики страны.

"Цифровая конференция атомной отрасли проходит на Нижегородской земле в Академии "Маяк" - она расположена в историческом здании, где трудились разные поколения нижегородцев, а уже в наше время прошло много мероприятий, организованных различными организациями региона. Во взаимодействии с губернатором и правительством Нижегородской области мы провели реконструкцию этого здания, оно приобрело новый облик. Сегодня мы впервые проводим здесь большую конференцию, связанную с цифровой стратегией атомной отрасли – итоговые решения нашего собрания будут направлены на развитие цифровизации Госкорпорации и послужат интересам страны", - сказал Лихачёв.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём выступлении отметил стратегический характер партнёрства Госкорпорации "Росатом" и нижегородского региона, указав на большой потенциал совместной реализации проектов в цифровой сфере.

"Каждый регион ставит в направлении цифрового развития ряд задач. Это цифровизация собственных бизнес-процессов, содействие в развитии инновационных проектов в промышленности, создание комфортной среды для проживания граждан и деятельности бизнеса. Я уверен, что у нас в регионе Росатом чувствует свою востребованность и нашу благодарность", - заявил глава региона.

Никитин также напомнил, что в Нижегородской области реализуются передовые проекты цифровизации, в том числе в Сарове и Нижнем Новгороде, они являются для региона драйвером приоритетных направлений развития.

"Я надеюсь, что в ходе работы конференции "Цифровой Росатом" будут найдены ответы на актуальные вопросы сегодняшнего дня, и мы продолжим сотрудничество с корпорацией и её партнёрами. А проведение мероприятий цифровой направленности в Нижнем Новгороде станет традицией", - сказал в заключение губернатор Нижегородской области.

Как уточнили в пресс-службе Госкорпорации, в мероприятии принимают участие глава Минцифры РФ Максут Шадаев, начальник управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева, директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух, спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков, директор департамента цифровых технологий Минпрома РФ Владимир Дождёв, а также руководители цифрового направления Росатома, технологические эксперты и учёные атомной отрасли.