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Общество

Нижегородские "Поезда здоровья" работают в военной части под Санкт-Петербургом

28 октября 2022 11:30  [109] Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин своём Telegram-канале выложил очередной отчёт о поддержке мобилизованных нижегородцев.

Согласно информации, нижегородцы размещены центрах подготовки, расположенных в военных частях на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Калининградской, Владимирской, Костромской, Белгородской, Брянской областей и в посёлке Мулино. Глава региона лично посещал некоторые части и держит на контроле решение запросов, поступающих от бойцов .

Часто возникающий вопрос от мобилизованных касался медобслуживания, поскольку в новых условиях у кого-то обострились хронические болезни или проявились проблемы. Именно поэтому в части начали выдвигаться нижегородские "Поезда здоровья", которые организовали осмотр и необходимые медицинские процедуры для всех желающих бойцов.

Так, медкомплексы посетили полигоны в Костромской области, в Мулине и Клинцах.

В настоящее время "Поезда здоровья" работают в Горелове под Санкт-Петербургом.

"Востребованность высокая. Одного человека сегодня отправили на операцию. Будет решаться вопрос с отправкой домой. Одного нижегородского мобилизованного по итогам осмотра планируют перевести на штабную работу", - рассказал Глеб Никитин.

Военнослужащие приходят на осмотр прямо с полигона. В обязательном порядке в часть отправлены стоматологи, чтобы была возможность подлечить зубы.

"Наши ребята проходят подготовку ещё в других частях в Ленинградской области. Будем работать, сколько нужно, чтобы помочь всем", - подчеркнул губернатор Нижегородской области.

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Теги:
Армия Военные Медицина и здоровье
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