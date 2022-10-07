Более 30 дружинников Советского района получили удостоверения Общество

Фото: пресс-служба администрации

НИА "Нижний Новгород"

Глава Советского района Нижнего Новгорода Сергей Колотов в торжественной обстановке вручил удостоверения 31 члену народной дружины. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Согласно информации, в народную дружину Советского района входят 77 человек. Среди дружинников значатся сотрудники администрации, представители молодежной палаты, сферы образования.

Глава района поблагодарил общественников за охрану порядка.

"За предыдущий период совместно с сотрудниками полиции был составлен 51 протокол. Проведено больше 150 рейдов совместно с сотрудниками полиции", - рассказал Сергей Колотов.

Директор департамента по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города Александр Ильченко рассказал, что народные дружины работают в каждом районе Нижнего Новгорода.

"Дружинник работает на безвозмездной основе, тем не менее, глава города Юрий Шалабаев принял решение о материальном стимулировании добровольных помощников. Соответственно, в Нижнем Новгороде действует муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка, противодействия преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде на 2019-2024 годы". Также мы организуем культурно-массовые мероприятия для дружинников", - рассказал Александр Ильченко.

Ранее сообщалось, что Автозаводскую народную дружину признали лучшей в городе.