Более 30 дружинников Советского района получили удостоверения

Фото: пресс-служба администрации
НИА "Нижний Новгород"
Глава Советского района Нижнего Новгорода Сергей Колотов в торжественной обстановке вручил удостоверения 31 члену народной дружины. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Согласно информации, в народную дружину Советского района входят 77 человек. Среди дружинников значатся сотрудники администрации, представители молодежной палаты, сферы образования.
Глава района поблагодарил общественников за охрану порядка.
"За предыдущий период совместно с сотрудниками полиции был составлен 51 протокол. Проведено больше 150 рейдов совместно с сотрудниками полиции", - рассказал Сергей Колотов.
Директор департамента по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города Александр Ильченко рассказал, что народные дружины работают в каждом районе Нижнего Новгорода.
"Дружинник работает на безвозмездной основе, тем не менее, глава города Юрий Шалабаев принял решение о материальном стимулировании добровольных помощников. Соответственно, в Нижнем Новгороде действует муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка, противодействия преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде на 2019-2024 годы". Также мы организуем культурно-массовые мероприятия для дружинников", - рассказал Александр Ильченко.
Ранее сообщалось, что Автозаводскую народную дружину признали лучшей в городе.
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