Бывший гендиректор и сотрудники "Нижегородского водоканала" пойдут под суд за крупные взятки Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению пяти уже бывших сотрудников "Нижегородского водоканала". В зависимости от степени и роли соучастия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 и 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нём), п. "а, в" ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере), ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, генеральный директор АО "Водоканал" Николай Николюк возглавил преступное сообщество и привлёк в него заместителей и ряд должностных и гражданских лиц компании. Он обвиняется в совершении шести эпизодов взяточничества и покушении на мошенничество.

Установлено, что c июня 2018 по ноябрь 2020 Николюк и его пособники неоднократно, в том числе путём вымогательства, получали взятки от руководителей и представителей шести коммерческих организаций – контрагентов АО "Нижегородский водоканал" за общее покровительство и попустительство при заключении и исполнении договоров на территории Нижнего Новгорода, Перми, Москвы и Пензы.

Ранее сообщалось, что размер взятки был фиксированный – от 10% до 15% от суммы договора. Общая сумма взяток составила более 40 млн рублей.

Как уточнили в прокуратуре, контрагенты в интересах предприятия производили изыскательские работы, поставки химических реагентов, ремонтные работы, клининговые услуги и т.п.

Кроме того, в указанный период обвиняемые попытались путём мошенничества похитить у АО "Нижегородский водоканал" порядка 2,2 млн рублей, проведя закупку мебели по завышенной цене. Однако преступная деятельность группы была пресечена в ноябре 2020 года сотрудниками СК совместно с УФСБ и УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области.

Директора и троих фигурантов заключили под стражу, ещё одного оставили под домашним арестом. В отношении взяткодателей также возбуждены уголовные дела по ст. 291 УК РФ (дача взятки).

В настоящее время в обеспечительных мерах сотрудниками СК наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму свыше 40 млн рублей.

Отмечается, что фигуранты свою вину не признают. Четверо из них до сих пор находятся под стражей.

Уголовное дело направлено в Канавинский суд для рассмотрения по существу.

Напомним, летом 2022 года вступил в силу приговор экс-гендиректору ОАО "Нижегородский водоканал" Александру Попову за мошенничество в особо крупном размере. Всего он похитил около 607,5 млн рублей. Сотрудники ФСБ выявили преступную схему в 2017 году.