Эксперт-мониторинг событий c 21 по 28 октября 2022 года от АНО "Минин-центр" Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема - Мир и Россия после войны на Украине.



Эксперт "Минин-центра", к.и.н., доцент ННГУ им.Н.И. Лобачевского Сергей Кривов анализирует состоявшийся ежегодный 24-27 октября форум Валдайского клуба, российского стратегического аналитического центра, считающегося близким к Администрации Президента. В мероприятии приняли участие эксперты из 41 страны мира, включая и представителей ряда западных государств. Традиционно основное внимание в ходе мероприятия уделяется выступлению В.В.Путина, во время которого озвучиваются важные концептуальные подходы российской власти глобального плана.

Однако в этот раз не меньший резонанс вызвал, представленный в первый же день мероприятия доклад "Мир без сверхдержав", который явился попыткой очертить видение будущего мирового порядка с точки зрения российских аналитиков. Интерес к нему связан, прежде всего, с тем, что его авторы во многом задают тон российским общественным дебатам о ситуации в мире, а руководство страны часто использует нарративы и ставит проблемы, ранее озвученные Федором Лукьяновым, Тимофеем Бардачевым, Ярославом Лисоволиком, Андреем Сушенковым, Иваном Тимофеевым и Олегом Барабановым. Не исключено, однако, что выводы, представленные экспертами Валдайского клуба, являются "стратегическими месседжами" самой российской власти. Кроме того, этот материал учитывает, хотя и косвенно, обобщённый опыт 8 месяцев специальной военной операции. Представляется весьма вероятным и предположение, что это может свидетельствовать о желании переформатировать Валдайский дискуссионный клуб в ещё одну международную площадку на фоне ослабления присутствия России в ряде значительных международных форумов, включая ОБСЕ и Совет Европы.

Действительно, не следует сбрасывать со счетов значимость мозговых центров для формирования общественного мнения в своих странах. Фактически им принадлежит заметная роль в формировании политических нарративов и даже терминологии, с помощью которых формируется политический дискурс. С другой стороны, очевидна недостаточность и определенные проблемы в развитии российского экспертного сообщества. Так, по количеству аналитических институтов Россия уступает даже отдельным американским штатам. Кроме того, значительная часть политической экспертизы осуществляется академическими институтами, университетами и ведомственными структурами. Есть определенные сложности в коммуникации с зарубежными коллегами вызванные различиями концептуальных подходов, понятийным и методологическим аппаратом. Так, российские мозговые центры реже используют пусть и неоднозначные, но уже широко распространенные в международном экспертном дискурсе такие понятия, как "гибридные акторы", "гибридные войны", дискурсы прав человека следующего поколения, а в плане методологии используются далеко не всеми разделяемые классические концепции политического реализма и геополитики. Очевидно, что даже в незападных странах аналитическая среда во многом формировалась под влиянием европейской и американской традиции политической экспертизы.

В этой связи содержание доклада интересно с точки зрения именно концептуальных свингов. Его основным положением является сформулированный ещё в предыдущие годы тезис о кризисе нынешнего мирового порядка. Однако, если ранее подчёркивалось, что вместо доминирования США придет новый, в котором мы будем иметь дело с несколькими, по крайней мере, тремя, столпами силы, включая РФ, США и КНР, то теперь такая мысль не выглядит очевидной. Невозможно, утверждают они, описать форму новых отношений, а глобализация-это не некий необратимый процесс. Наоборот, теперь нужно считаться с ее ограничениями, тем более что сильнейшие игроки больше не заинтересованы в ее культивировании. В ближайшие годы будет доминировать новая парадигма. Действующий гегемон, США, столкнувшись с сокращением своего преимущества, будут стремиться консолидировать свой собственный союзный лагерь, что на практике должно означать перенаправление потоков снабжения и инвестиций в направлении более узкой группы государств. Россия будет исключена из западной системы обмена, а значит, нет возврата к старой формуле. Также, несмотря на высокую вероятность войн, уже не военная сила, которой располагают государства, предопределит форму нового порядка. Можно предположить, что это выводы, извлеченные из украинских событий, хотя авторы доклада старательно избегают такого рода ссылок.

Однако мы должны помнить, что в среде Валдайского клуба в течение многих лет подчеркивался рост военного фактора в международной политике, а Сергей Караганов даже подчеркивал, что новый глобальный порядок возможен потому, что военное господство стран Запада нарушено. Теперь это убеждение подвергнуто сомнению: "богатый опыт использования обычных вооруженных сил после Второй мировой войны свидетельствует об ограниченной эффективности этого инструмента, прежде всего в отношении крупнейших стран". Таким образом, не военный потенциал, а умение строить контролируемое торгово-политико-коммуникационное объединение в виде, например, китайского проекта "Один пояс – один путь", будет определять в будущем продвижение в мировой иерархии отдельных государств. Ещё один посыл – появление целой группы государств, таких как Турция, Индонезия, Южная Африка, Бразилия или в конце прошлого века Китай, имеющих свои амбиции и интересы. Интересно, что российские эксперты скептически относятся к потенциальной гегемонии Пекина в обозримом будущем. Показательно в этой связи более скромное присутствие Китая на форуме в сравнении с Индией и даже Индонезией. Это очевидный реверанс в сторону новых центров влияния в мире, а также намек на председательство Джакарты в G20, которую должен сменить Дели. Фактически это подчёркивание многосторонности в рамках будущей многополярности как отказ от выстраивания исключительно двусторонней оси Москва – Пекин, или в последнее время Москва – Тегеран.

Наконец, само развернутое выступление Путина в заключительный день форума 27 октября во многом стало продолжением этих программных посылов. Основной тезис: Запад утратил монополию на определение правил игры. Характерно в этой связи, что речь идет не о противопоставлении России себя мировому порядку, а о признании права многих на равное участие в формировании мировой политической повестки. В этой связи характерно указание на Запад как на "меньшинство", имеющее право на свою идентичность и собственное культурно-идеологическое самовыражение. Очевидно, что здесь использовано указание на широкий запрос со стороны ряда новых центров силы на более справедливую международную систему безопасности и принятия решений. В центре этого, переход на систему расчётов в национальных валютах. Так, заморозка российских активов, ещё ранее обозначалась в ряде российских СМИ как некая форма дефолта западных стран, что, по сути, делает сомнительной их способность обеспечивать статус резервной валюты. При этом сам Запад не является единым и там есть силы близкие нам. Здесь очевидно указание на определенные трудности, связанные с трансатлантическим сообществом безопасности, обострившиеся в последнее время как по линии взаимоотношений США с европейскими союзниками по Североатлантическому альянсу, так и между ЕС и НАТО. Фактически в речи были обрисованы будущие контуры стратегии России в мировом пространстве как некого сообщества множества центров влияния.

Региональная тема – Нижегородская область вошла в ТОП-5 по научно-технологическому развитию.

Эксперт "Минин–центра", ведущий научный сотрудник ННГУ им.Н.И. Лобачевского, к.и.н. Александр Сорокин подчеркивает, что в обновленном рейтинге регионов по научно-технологическому развитию, Нижегородская область заняла 4 место. Для составления использовались показатели Росстата и Роспатента, характеризующие состояние сферы науки и технологий в регионах. Учитывалась численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками в расчёте на душу населения, возраст исследователей, количество высококвалифицированных работников, размер заработной платы научных сотрудников, число компьютеров в организациях в расчёте на численность работников и другие (https://www.niann.ru/?id=).

Напомним, что ранее Президент России В. Путин подписал Указ «Об объявлении в Российской Федерации десятилетия науки и технологий».

Документ предусматривает определение приоритетными целями на 2022–2031 годы привлечение талантливой молодежи в исследовательскую сферу и содействие вовлечению ученых в решение важнейших задач развития общества и государства.

Нижегородские научно-образовательные организации активно участвуют в решении поставленных задач. Так, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ), Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ) и Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева (НГТУ) вошли в число получателей специальной части гранта в рамках федеральной программы «Приоритет-2030». Заявленные цели масштабны – создать к 2030 году свыше 100 прогрессивных современных университетов, которые будут являться центрами научно-технологического и социально-экономического развития страны.

Безусловно, достижение этих показателей во многом связано с инвестированием в НИОКР. Организации и предприятия региона в последнее время тратят на исследования и разработки в среднем порядка 1,5 млрд долларов США ежегодно, причем количество задействованного в этом процессе научного персонала превышает 40 тыс. человек.

Нельзя не отметить и международное признание заслуг нижегородских ученых. Так, научный сотрудник нижегородского Института прикладной физики РАН, кандидат физико-математических наук Дарья Смирнова стала стипендиатом премии L'Oreal — ЮНЕСКО «Для женщин в науке». Она признана «Международным восходящим талантом» 2022 г. в области физики вместе с пятью другими представительницами европейской науки.

В условиях санкционного давления нижегородские учреждения ведут активную деятельность по развитию международного сотрудничества с научно-образовательными организациями Беларуси, Китая, Узбекистана и других стран. В рамках реализации этого сотрудничества на 1-3 ноября в Нижнем Новгороде запланировано проведение крупного международного форума молодых ученых «Наука без границ».

Особо необходимо подчеркнуть работу «на опережение», которая предусматривает создание комфортных условий для профессионального роста, развития и дальнейшей работы молодых специалистов. Так, в Нижнем Новгороде к 2025 году появится IT-кампус, который будет представлять собой полностью готовую для проживания, образования и повышения квалификации современную инфраструктуру (http://neimark-it.ru/). Данный проект является результатом совместной деятельности ННГУ им. Н.И. Лобачевского и Правительства Нижегородской области, и в рамках его реализации уже принято решение о выделении земельных участков для строительства.

Значимо и создание Регионального центра компетенций по продвижению отечественного программного оборудования в области, который должен будет обеспечить импортозамещение в сфере IT-продукции. Помимо этого, в области разрабатывается цифровой маркетплейс отечественных бизнес-решений, который позволит обеспечить связь IT-компаний с заказчиками.

Тем самым в регионе созданы и развиваются условия для обеспечения научно-технологического рывка, который необходим в существующих условиях меняющейся геополитической реальности, оказывающей весомое влияние на развитие экономики. При этом научные исследования и разработки в современных условиях должны обеспечить независимость стратегически важных отраслей, безопасность критической инфраструктуры и скорейшую замену выпавших из производственных цепочек компонентов.

Муниципальная тема – Контроль ЖКХ, есть необходимость.

Эксперт "Минин – центра", сопредседатель регионального штаба ОНФ в Нижегородской области Борис Караганов подчеркивает, что прошедшей зимой жители поселков Ветлужский, Пруды Краснобаковского муниципального округа, Малое Козино Балахнинского муниципального округа неоднократно жаловались в Региональное отделение ОНФ в Нижегородской области на плохое отопление. Эксперты народного фронта при посещении данных поселков убедились, что температура воздуха в квартирах действительно была значительно ниже нормативной.



В частности, в пос. Пруды в январе 2022 года в котельной не было необходимого запаса щепы, снабжение производилось «с колес», были и аварийные перерывы, теплоизоляция на наружных теплотрассах была разрушена или отсутствовала. Котельная работала на импортном оборудовании: котлы и шкафы управления – украинские, насосы немецкие и итальянские и т.д. В условиях санкций отсутствовал ремкомплект. При выходе из строя оборудования котельная в любой момент могла встать.

В поселке Ветлужский прошедшей зимой теплоснабжение 15-ти многоквартирных домов в пер. Первомайском также было организовано ненадлежащим образом – котельная, находящаяся в хозяйственном ведении МУП «Коммунресурс», нарушала температурный график отпуска тепловой энергии. До 29.12.2021 г. в котельной отсутствовало основной вид топлива – уголь. Уголь был завезен в котельную только через 2,5 месяца после начала отопительного сезона, параметры теплоносителя нарушались и не соответствовали графику, воздушная теплотрасса не была утеплена.



Главной причиной ненадлежащего теплоснабжения многоквартирных домов в пос. Малое Козино являлось неудовлетворительное техническое состояние муниципальной угольной котельной. При этом эксперты народного фронта выяснили, что рядом с этой котельной расположена новая газовая котельная с современным оборудованием, построенная в 2020 году и способная качественно отапливать многоквартирные дома.

Данная газовая котельная была построена на основании решения Инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 03 марта 2016 года. Однако, прежнее руководство администрации Балахнинского МО, по непонятным причинам, два года препятствовала вводу в эксплуатацию новой газовой котельной. А жители многоквартирных домов на ул. Докучаева продолжали зимой мерзнуть.

Региональное отделение ОНФ в Нижегородской области неоднократно информировало Правительство региона о сложившейся ситуации с отоплением многоквартирных домов в выше указанных поселках, неоднократно обращалось с этим вопросом в областное министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, к главам местного самоуправления Краснобаковского и Балахнинского муниципальных округов, проводило с участием представителей регионального министерства энергетики и ЖКХ, местных окружных и сельских администраций выездные совещания и добилось положительного результата.

Мониторинг, проведенный экспертами Регионального отделения ОНФ в поселках Пруды, Ветлужский, Малое Козино в сентябре 2022 года показал, что подготовка объектов ЖКХ к зиме изменилась в лучшую сторону.

В частности, в пос. Пруды щепа в котельную завезена в большом количестве, (3370 куб. м), ее хватит до середины января 2023 года. Заключен договор с организацией ГУФСИН по Нижегородской области на поставку в котельную щепы в объеме 2500 куб. м, импортное оборудование заменено на российское, утеплены участки наружной теплотрассы на ул. Центральной.

В котельную пос. Ветлужский в пер. Первомайский завезен нормативный объем угля. В ходе подготовки к отопительному периоду заменено два котла, 70 метров трубопровода в системе центрального отопления. Параметры теплоносителя соответствуют графику. Региональный Фонд капитального ремонта МКД в этом же доме устранил свои недостатки, выполнил капитальный ремонт чердачного перекрытия. В котельной пер.Заводской на 19 многоквартирных домов имеется нормативный запас дров и угля.

Эксперты РО ОНФ в пос. М.Козино добились ввода в эксплуатацию новой газовой котельной. Благодаря помощи нового руководства районной администрации - внесены изменения в схему теплоснабжения, оформлены документы по земельному участку, по которому проходит водопровод холодной воды, в ближайшие дни будут утверждены тарифы на теплоснабжение, решен вопрос со станцией подготовки воды. Пробные пуски показали – в квартирах температура соответствует нормативам.

Главный вывод экспертов РО ОНФ такой - органам местного самоуправления необходимо на всех этапах контролировать ход подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к эксплуатации. Отмечу, что новые главы указанных муниципальных округов поддержали инициативы народного фронта по подготовке к зиме выше указанных поселков, своевременно решили проблемы по обеспечению котельных углем, щепой, решили проблемы по импортозамещению оборудования в котельных.

Но главный экзаменатор теплоснабжения жилищного фонда - зима. Региональное отделение ОНФ будет и дальше контролировать качество теплоснабжения многоквартирных домов в населенных пунктах области.