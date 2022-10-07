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Общество

Глеб Никитин: "Мне хочется поблагодарить каждого, кто участвует в доставке гуманитарных грузов и защите интересов России"

30 октября 2022 09:25  [1] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем автомобилиста.

"Уважаемые работники автомобильного транспорта! Дорогие ветераны! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сегодня невозможно представить нашу жизнь без автомобилей. От качества работы отрасли зависит благополучие населения и всей экономики. Это касается продовольственной безопасности, развития промышленности, обеспечения связности наших городов и сел. Вы перевозите огромное количество грузов. Еще более ответственная сфера – пассажирские перевозки. Вам люди доверяют самое ценное – свое здоровье и жизни", - говорится в тексте поздравления.

"2022 год поставил перед отраслью новые непростые вызовы. Наша страна столкнулась с беспрецедентным внешним давлением. Все это требует новых решений и развития дополнительных направлений деятельности. При этом транспортные компании не просто выполняют свои традиционные функции, но и активно вовлечены в процесс помощи военнослужащим. Мне хочется поблагодарить каждого, кто участвует в доставке гуманитарных грузов и защите интересов России. Такая работа требует не только профессионализма, но и высоких моральных качеств.

Автомобильный транспорт в России активно развивается. Создаются новые элементы инфраструктуры – строятся дороги, транспортные развязки, ведется масштабное обновление уже действующих трасс. Обязательно продолжим пополнять парк социального и общественного транспорта – скорой помощи, школьных автобусов и пр.

В этот праздник хочу пожелать вам ровной и удачной дороги! Пусть каждый рейс будет благополучным, а дома всегда ждут родные и любимые люди. С праздником!", - сказал губернатор.

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Теги:
Глеб Никитин Транспорт
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