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Общество

Служба психологической помощи начала свою работу в больнице №39 Нижнего Новгорода

30 октября 2022 13:05  [80] Общество

НИА "Нижний Новгород"

Служба психологической поддержки пациентов и медицинского персонала начнет действовать на базе больницы №39 Нижнего Новгорода с 7 ноября 2022 года. Она создается внутри хирургического стационара больницы, что является нововведением для Нижегородской области.

Как пояснили в ГКБ №39, опытный психолог, работающий в штате медучреждения, будет помогать в подготовке пациентов и их родственников к операциям и длительному лечению. В свою очередь, для медперсонала будет внедрена система диагностики и профилактики эмоционального выгорания.

"Ранее в регионе отдельная психологическая служба существовала только для онкологических пациентов на базе онкодиспансера. Конечно, в медучреждениях работают врачи-психологи, гештальт-терапевты и групповые терапевты, но новаторство заключается в создании отдельной службы для пациентов, которым предстоят хирургические вмешательства. Необходимо снижать уровень их волнения и стресса, создавать позитивный настрой перед операцией", – отметил заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Как рассказал главный врач ГКБ №39 Владимир Макаров, в стенах больницы еженедельно проводится около 50-60 оперативных вмешательств различного рода. Психолог будет общаться с каждым, кому предстоят длительное лечение или сложная операция. Информация в службу психологической поддержки будет поступать напрямую от заведующего отделения.

"Психоэмоциональная нагрузка на врачей и медсестер год от года только увеличивается. Не менее важно помочь нашим сотрудникам избавиться от эмоционального выгорания, во многом это зависит от профилактики и правильного разрешения конфликтов с пациентами и их родственниками. Работа психологов будет направлена на развитие культуры общения и создание благоприятного социально-психологического климата в больнице", – пояснил Владимир Макаров.

Ранее сообщалось, что спортивную игровую зону открыли в Детской городской больнице №1 Нижнего Новгорода.
 

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Теги:
больницы Медицина и здоровье
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