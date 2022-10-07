Ремонт моста через Оку на Южном обходе Нижнего Новгорода начнется в ноябре Общество

Фото: ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород"

Плановый ремонт моста через Оку на 413-м км федеральной трассы М-7 "Волга" (Южный обход Нижнего Новгорода) начнется в ноябре. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород.

Согласно информации, износ дорожного покрытия на переправе достигает 80%.

Специалисты полностью заменят гидроизоляцию сооружения, заново обустроят систему водоотведения, укрепят откосы, отремонтируют опоры моста. Дорожное полотно также приведут в нормативное состояние, рабочие уложат два слоя асфальтобетонного покрытия толщиной в 10,5 см на площади 27,3 тыс. кв. м.

Во время ремонта движение по мосту будет организовано по одной полосе в обе стороны.

Специалисты обещают выполнить основные работы на проезжей части до конца 2023 года.

Ранее сообщалось, что oграничение скорости введено на мосту через Оку на обходе Нижнего Новгорода из-за ремонта.