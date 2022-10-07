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Общество

Ремонт моста через Оку на Южном обходе Нижнего Новгорода начнется в ноябре

31 октября 2022 09:15  [83] Общество
Фото: ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород

Фото: ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород"

Плановый ремонт моста через Оку на 413-м км федеральной трассы М-7 "Волга" (Южный обход Нижнего Новгорода) начнется в ноябре. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород.

Согласно информации, износ дорожного покрытия на переправе достигает 80%.

Специалисты полностью заменят гидроизоляцию сооружения, заново обустроят систему водоотведения, укрепят откосы, отремонтируют опоры моста. Дорожное полотно также приведут в нормативное состояние, рабочие  уложат два слоя асфальтобетонного покрытия толщиной в 10,5 см на площади 27,3 тыс. кв. м. 

Во время ремонта движение по мосту будет организовано по одной полосе в обе стороны. 

Специалисты обещают выполнить основные работы на проезжей части до конца 2023 года.

Ранее сообщалось, что oграничение скорости введено на мосту через Оку на обходе Нижнего Новгорода из-за ремонта.

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Теги:
М-7 Мосты Ремонтные работы
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