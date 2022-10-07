Ремонт моста через Оку на Южном обходе Нижнего Новгорода начнется в ноябре

Фото: ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород
НИА "Нижний Новгород"
Плановый ремонт моста через Оку на 413-м км федеральной трассы М-7 "Волга" (Южный обход Нижнего Новгорода) начнется в ноябре. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород.
Согласно информации, износ дорожного покрытия на переправе достигает 80%.
Специалисты полностью заменят гидроизоляцию сооружения, заново обустроят систему водоотведения, укрепят откосы, отремонтируют опоры моста. Дорожное полотно также приведут в нормативное состояние, рабочие уложат два слоя асфальтобетонного покрытия толщиной в 10,5 см на площади 27,3 тыс. кв. м.
Во время ремонта движение по мосту будет организовано по одной полосе в обе стороны.
Специалисты обещают выполнить основные работы на проезжей части до конца 2023 года.
Ранее сообщалось, что oграничение скорости введено на мосту через Оку на обходе Нижнего Новгорода из-за ремонта.
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