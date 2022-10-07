Дорожные службы Нижнего Новгорода применили противогололедные материалы на мостах Общество

НИА "Нижний Новгород"

Накануне первого снегопада дорожные службы Нижнего Новгорода применили противогололедные материалы на основных мостах.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, основные работы велись в ночь с 30 на 31 октября. Дорожники работали на Канавинском, Молитовском и Мызинском мостах, а также на метромосту.

Кроме того, меры против гололеда применялись на улицах города со спусками и подъемами. Реагентами были обработаны дороги на Комсомольском и Анкудиновском шоссе, проспекте Гагарина, улицах Ванеева, Ларина, Кузбасской и других.

Ранее сообщалось, что Юрий Шалабаев поручил дорожным службам выйти на борьбу со снегопадом 31 октября.