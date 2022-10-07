Дорожные службы Нижнего Новгорода применили противогололедные материалы на мостах

НИА "Нижний Новгород"
Накануне первого снегопада дорожные службы Нижнего Новгорода применили противогололедные материалы на основных мостах.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, основные работы велись в ночь с 30 на 31 октября. Дорожники работали на Канавинском, Молитовском и Мызинском мостах, а также на метромосту.
Кроме того, меры против гололеда применялись на улицах города со спусками и подъемами. Реагентами были обработаны дороги на Комсомольском и Анкудиновском шоссе, проспекте Гагарина, улицах Ванеева, Ларина, Кузбасской и других.
Ранее сообщалось, что Юрий Шалабаев поручил дорожным службам выйти на борьбу со снегопадом 31 октября.
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