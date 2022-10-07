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Общество

Панно "Связь времён - прошлое и настоящее нижегородцев" в Нижнем Новгороде отреставрировали раньше срока

31 октября 2022 14:22  [27] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Панно "Связь времён - прошлое и настоящее нижегородцев" в Нижнем Новгороде отреставрировали раньше срока. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, реставрацией занимался художник-монументалист Владимир Арискин, который и создал этот триптих на фасаде дома купца Мичурина. Работы проводить в технике "цветные цементы". На панно были устранены загрязнения и утраченные элементы, восстановлен цвет и рисунок.

Как рассказал Владимир Арискин, перед началом работ была отработана вся технология изготовления. В день планировалось реставрировать 2-3 метра, но иногда реставраторам удавалось сделать больше.

Напомним, к 800-летию Нижнего Новгорода был отреставрирован сам Дом Мичурина. Панно планировалось привести в порядок в 2021 году, но работы были перенесены на текущий год в связи с тем, что Владимир Арискин заявил о необходимости проводить реставрацию в теплое время года. 

Ранее сообщалось, что фасад Мариинского института благородных девиц отреставрируют в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Реставрация
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