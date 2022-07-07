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Общество

Впервые в Нижегородской области рождение ребенка зарегистрировали через Госуслуги

14 июля 2022 12:38  [80] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Впервые в Нижегородской области рождение ребенка зарегистрировали через Госуслуги. Об этом сообщили в главном управлении ЗАГС региона.

Напомним, что эта функция стала доступна на портале Госуслуги с 1 июля.

Согласно информации, первым "цифровым" ребенком в Нижегородской области, зарегистрированным через сервис "Рождение ребенка" без посещения ЗАГСа, стала девочка Диана. Она родилась 8 июля в День семьи, любви и верности.

Ранее сообщалось, что более 300 пар нижегородцев заключили брак в День семьи, любви и верности.

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Теги:
Дети ЗАГС
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