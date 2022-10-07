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Общество

Дороги Нижнего Новгорода обработали противогололедными материалами

31 октября 2022 14:56  [83] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Дороги Нижнего Новгорода обработали противогололедными материалами. Об этом сообщили в департаменте дорожного хозяйства городской администрации.

Согласно информации, в ночь на воскресенье температура воздуха упала ниже нуля градусов. В связи с этим глава города Юрий Шалабаев поручил обработать самые сложные участки дорог противогололедными материалами. 

В Приокском районе обработка прошла в течение ночи, а просыпка прошла в районе четырех часов утра.

В Советском районе работы по посыпке территорий велись на Окском съезде, Молитовском мосту, ул. Ванеева, ул. Академика Сахарова, ул. Барминской. 

В Нижегородском районе воду откачивали на площади Максима Горького и перекрестке улиц Нестерова - Большая Печерская. Всего ночью было откачено 192 кубометров воды. Ночью в районе работало 19 единиц техники и 20 днем.

В Канавинском районе в первую очередь проводится обработка мостов, путепроводов и дорог категории А и Б. Данные работы проводились ночью, а сейчас воду откачивают на улицах Ухтомского и Карла Маркса.

В Ленинском районе были обработаны спуски, подъемы и заездные карманы к остановочным площадкам. Работы по откачке воды проводились на улицах Дружбы, Героя Попова, бульваре Заречном, у дома №64 по проспекту Ленина, а также на транспортной развязке проспект Ленина-улица Новикова-Прибоя. Сегодня утром уборка прошла на улицах Таганской и Новикова-Прибоя.

В Сормовском районе в воскресенье днем и ночью воду откачивали на ул. Светлоярской, пр. 70 лет Октября. Всего было откачано 1224 кубометров воды. Ночью при понижении температуры были обработаны участки дорог на ул. Дубравной и объездной ЗКПД-4.

В Московском районе воду откачали на кольце автобусов по ул. Рябцева, на троллейбусном кольце на ул. Чаадаева, на перекрестке пр.Героев и ул. Гастелло, а также на ул. Ярошеноко,1, Народная, 50, Глинки, 40, ул. Куйбышева и на спуске с путепровода на ул.Кузбасскую.

Ранее сообщалось, что дорожные службы Нижнего Новгорода применили противогололедные материалы на мостах.

Напомним, что синоптики предупредили о резком похолодании и снеге с 31 октября.

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Теги:
Городское хозяйство Дороги
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