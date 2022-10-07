Марк Чиненков
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Марк Чиненков стал постоянным руководителем Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, он занимал этот пост в качестве исполняющего обязанности с декабря 2021 года.
Согласно информации, с 1 ноября текущего года приказом министра природных ресурсов и экологии РФ Марк Чиненков назначен руководителем ведомства на постоянной основе.
Как сообщили в Росприроднадзоре, он занимается вопросами охраны окружающей среды в Нижегородской области с 2013 года. Ранее Марк Чиненков работал в министерстве экологии региона и в территориальном управлении Росприроднадзора.
Ранее сообщалось, что Марина Баландина стала и.о. директора Кадастровой палаты по Нижегородской области.
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