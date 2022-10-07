Марк Чиненков стал постоянным руководителем Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии Общество

Марк Чиненков Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

Марк Чиненков стал постоянным руководителем Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, он занимал этот пост в качестве исполняющего обязанности с декабря 2021 года.

Согласно информации, с 1 ноября текущего года приказом министра природных ресурсов и экологии РФ Марк Чиненков назначен руководителем ведомства на постоянной основе.

Как сообщили в Росприроднадзоре, он занимается вопросами охраны окружающей среды в Нижегородской области с 2013 года. Ранее Марк Чиненков работал в министерстве экологии региона и в территориальном управлении Росприроднадзора.

Ранее сообщалось, что Марина Баландина стала и.о. директора Кадастровой палаты по Нижегородской области.