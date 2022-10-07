Нижегородская модель автомобиля на водородном топливе получила серебряную медаль на Международной выставке IYIA Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская модель автомобиля на водородном топливе получила серебряную медаль на Международной выставке IYIA 2022, которая прошла в Индонезии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, проект был представлен в номинации "Зеленая энергия" среди 20 лучших детских изобретений. Модель разработали обучающиеся детского технопарка "Кванториум Бор"Александр Смуров и Антон Медведев под руководством Даниила Стрелова.

Как отмечают создатели, проект призван доказать возможность использования водорода в качестве альтернативного топлива.

Выставка проходила 29-31 октября, в ней приняли участие более 250 школьников и студентов со всего мира.

Ранее сообщалось, что проект участников Нижегородского НОЦ получил серебряную медаль на международном форуме инноваторов IN’HUB.