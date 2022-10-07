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Нижегородская модель автомобиля на водородном топливе получила серебряную медаль на Международной выставке IYIA 2022, которая прошла в Индонезии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Согласно информации, проект был представлен в номинации "Зеленая энергия" среди 20 лучших детских изобретений. Модель разработали обучающиеся детского технопарка "Кванториум Бор"Александр Смуров и Антон Медведев под руководством Даниила Стрелова.
Как отмечают создатели, проект призван доказать возможность использования водорода в качестве альтернативного топлива.
Выставка проходила 29-31 октября, в ней приняли участие более 250 школьников и студентов со всего мира.
Ранее сообщалось, что проект участников Нижегородского НОЦ получил серебряную медаль на международном форуме инноваторов IN’HUB.
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