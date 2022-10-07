Акция "Ночь искусств" пройдет в культурных учреждениях Нижнего Новгорода 4 ноября Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Акция "Ночь искусств" пройдет в культурных учреждениях Нижнего Новгорода 4 ноября. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Согласно информации, мероприятия в Год культурного наследия народов России будут посвящены теме "Наши традиции". В День народного единства доступ к постоянным экспозициям музеев будет бесплатным, а работа парка "Россия – моя история", Русского музея фотографии, Нижегородского государственного художественного музея и других учреждений культуры будет продлена до 20:00.

В 13:00 в центре культуры "Рекорд" пройдет мастер-класс по созданию мультфильма, на котором участникам расскажут о пластилинографии и мультипликации. Также будет доступна выставка проекта "Пластилиновый Нижний", показ мультфильмов, а в 15:00 состоится спецпоказ фильма "Сердце Пармы". Вход на мероприятия по регистрации.

В экспозиции НГХМ|Зарубежное искусство в 17:00 пройдет концерт студентов Нижегородского музыкального училища имени М.А. Балакирева. В здании музея НГХМ|Русское искусство в 11:10 можно будет посетить экскурсию-квест для школьников 3-7 классов "Лица истории", а в здании НГХМ|Искусство XX века посетители выставки "Границы неПОНИМАНИЯ-2" увидят интерактивную видеоэкскурсию "Что такое аутсайдер-арт и самобытное искусство?".

В Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки им В.И. Ленина акция "Ночь искусств" начнется в 17:30 с концерта Народного коллектива России – Академического хора НГЛУ им. Н.А. Добролюбова. В 19:00 пройдет презентация художественной выставки "Сокровище Воскресенского Поветлужья". В 20:00 состоится выступление артистов Нижегородского камерного музыкального театра им. В.Т. Степанова. В 19:00 в Балакиревском зале состоится выступление автора и исполнителя Наталии Нестеренко, а в 20:00 - гитарного дуэта "Марципан". Также нижегородцев с 18:00 ждут мастер-классы по росписи елочных украшений. Вход на все мероприятия свободный.

Нижегородский ТЮЗ в 21:00 покажет спектакль "Счастье мое". Вход по регистрации.

Ранее была опубликована программа празднования Дня народного единства в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что музей А.М. Горького в Нижнем Новгороде будет работать бесплатно 4 ноября в "Ночь искусств".