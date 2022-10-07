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Общество

Аварийное трамвайное полотно начнут менять в двух районах Нижнего Новгорода с 5 ноября

02 ноября 2022 17:07  [38] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Аварийное трамвайное полотно начнут менять в двух районах Нижнего Новгорода с 5 ноября. Об этом сообщили в Минтрансе Нижегородской области.

Согласно информации, в связи с этим будет прекращено движение трамваев №6 и №7 от остановки "Улица Чебоксарская" в сторону Сормовского района. Движение трамваев маршрута № 6 по ул. Гордеевской до остановки "Улица Чебоксарская" в этом году будет сохранено, а работа трамвая № 7 будет приостановлено.

В первую очередь будет заменен участок протяженностью 2,2 км, проходящий вдоль улицы Коминтерна. Ранее на этом участке из-за сильной изношенности путей скорость трамваем была снижена до 5 км/ч. Всего будет замещено 16 км трамвайных путей. Полностью работы должны завершиться в течение 2023 года.

На время ремонта будет возобновлено движение троллейбуса № 5 от улицы Старая Канава (ост. Мост) через переулок Союзный, улицу Коминтерна, Сормовское шоссе, улицу Мориса Тореза, улицу Акмолинскую до улицы Пролетарской (ост. Мещерское озеро). 

Также с 5 ноября автобус А-89 от поселка Новая Стройка будут направлены на ул. Березовскую с выездом к станции метро "Буревестник" и "Бурнаковская" с разворотом на Бурнаковском проезде. 

Кроме того, будет увеличен выпуск подвижного состава на маршрутах А-8 и А-35.

Напомним, что электротранспорт в Нижнем Новгороде модернизируют за 50 млрд рублей в течение 5 лет.

Проект модернизации был одобрен Минтрансом РФ. Концессионное соглашение о модернизации инфраструктуры электротранспорта в Нижнем Новгороде было подписано с ООО "Экологические проекты".

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Теги:
Трамвай
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