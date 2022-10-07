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Общество

ЖК из двух 12-этажных домов планируется построить в Сормовском районе

03 ноября 2022 09:33  [135] Общество

Фото: пресс-служба "Столица Нижний"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

ЖК из двух 12-этажных домов планируется построить в Сормовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе девелопера "Столица Нижний".

Согласно информации, дома будут построены в границах улиц Федосеенко, Ударной, Достоевского, 8 Марта. Минград 17 октября уже утвердил документацию по планировке территории под застройку.

На участке площадью 2,64 га будут возведены  два двухсекционных 12-этажных дома почти на 20 тыс. кв. метров жилья. В них будут проживать не менее 665 жителей.

Также будут обустроены детские и спортивные площадки, парка на 287 мест.

Вдоль домов планируется организовать пешеходную зону и велодорожки шириной 1,5 метра.

В настоящее время ведется проектирование зданий. Планируется, что строительство начнется в следующем году.

Ранее сообщалось, что многоквартирный дом с подземной парковкой планируется возвести на улице Октябрьской в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что Архсовет одобрил проект жилого комплекса и детского сада в Автозаводском районе.

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Теги:
Жилье Строительство
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