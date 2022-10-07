Нижегородские предприниматели отмечают снижение уровня административного давления Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские предприниматели отмечают снижение уровня административного давления, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, сейчас большинство проверок бизнеса отменено, но органам власти важно знать о возможных нареканиях. Для этого Минэкономразвития региона проводит опрос предприятия.

Как рассказал министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денис Исмагилов, в опросе приняли участие уже более 350 респондентов. В 2022 году с давлением со стороны органов власти или естественных монополий столкнулось 9,63% опрошенных, что почти на 11% ниже показателей аналогичного периода 2021 года. Больше всего респонденты удовлетворены оперативностью рассмотрения документов при проверках.

Внимание при опросе уделяется таким критериям, как среднее количество контрольных мероприятий в год, приходящихся на хозяйствующий субъект; доля компаний, столкнувшихся с давлением со стороны органов власти или естественных монополий; удовлетворенность предпринимателей процедурой прохождения контрольно-надзорных мероприятий.

Принять участие в опросе можно до конца 2022 года по ссылке.

Ранее сообщалось, что около 70% нижегородских предпринимателей удовлетворены услугами ИТ и связи в регионе.