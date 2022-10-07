Концепцию развития Студеного квартала разработают в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород"

АНО "АСИРИС" планирует в ближайшее время приступить к разработке концепции развития Студеного квартала в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в организации.

Студеный квартал находится в границах улиц Студеная, Звездинка, Алексеевская и переулка Холодный. В октябре данный квартал стал одной из территорий Заповедных кварталов Нижнего Новгорода.

Кроме того, планируется создание специального реестра всех исторических зданий в Нижегородской области.

"Особое внимание будет уделяться вопросам состояния домов, при необходимости – переносу сроков капремонта, а если говорить об аварийных домах, то будут рассматриваться и варианты переноса сроков расселения", – рассказал директор АНО "Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области" Илья Лагутин.

Ранее сообщалось, что второй реставрационный кампус пройдет в нижегородских "Заповедных кварталах" с 22 сентября по 15 декабря.